In Götzis in Vorarlberg ist am Montag ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 55-jährige Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma bei Arbeiten auf dem Dach eines Einfamilienhauses das Gleichgewicht verloren und war sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus.