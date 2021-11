Landestierschutzpreis für Eselheim Merlin in Engen

Menschen gehen in Rente, Esel kommen - sofern sie Glück haben - ins Eselheim Merlin. Dort nimmt der Verein "Esel in Not e.V." in Engen (Kreis Konstanz) seit Mitte der 1980er-Jahre alte, kranke und verletzte Tiere in Obhut. Für dieses Engagement gab es nun den Tierschutzpreis des Landes.