750-Kilo-Glocke im Schnetztor in Konstanz abgebrochen

In Konstanz ist eine rund 750 Kilogramm schwere Glocke aus ihrer Halterung gebrochen und hat sich auf ein darunterliegendes Dach abgesenkt. Passanten hatten gemeldet, dass die Glocke herabzustürzen drohe, so die Feuerwehr.

Eine mehrere hundert Kilo schwere Glocke, die in einem Turm über dem historischen Konstanzer Schnetztor hängt, hat sich aus ihrer Verankerung gelöst und rund 40 Zentimeter abgesenkt. Sie liegt jetzt auf dem darunterliegenden Dach des Tores. Passanten hatten dies am Mittwochabend bemerkt und gemeldet. Die Glocke ist nach Angaben der Stadt mittlerweile gesichert.

Das Schnetztor befindet sich in der alten Stadtmauer am Rande der Altstadt, von dort gelangt man in die Fußgängerzone. Mittlerweile ist der Durchgang wieder geöffnet. Aus Sicherheitsgründen war das Tor am Mittwochabend gesperrt worden. Gleich neben dem Glockenturm ist das Konstanzer Korrespondentenbüro des SWR.

Am Schnetztor in Konstanz fanden am Donnerstag Sicherungsarbeiten statt. Der Durchgang zur Fußgängerzone war zeitweise gesperrt. SWR

Aufhängung der Glocke zerstört

Weitere Untersuchungen hätten ergeben, dass die Aufhängung der Glocke korrodiert sei, so Thomas Stegmann, Leiter des Hochbauamtes Konstanz. Grund sei vermutlich ein Materialfehler. Daraufhin habe sich die Glocke um 40 Zentimeter abgesenkt und liege jetzt sicher auf dem Dach des Schnetztores. Das Dach sei dadurch nicht beschädigt worden. Dieses sei massiv genug, um das Gewicht zu tragen.

Die abgebrochene Glocke im Schnetztor wurde gesichert. SWR Esther Leuffen

Feuerwehr Konstanz bei Einsatz behindert

Zur Sicherung der Glocke wurden bei dem Einsatz am Mittwochabend Feuerwehrleute über eine Drehleiter auf das Dach des Schnetztores geschickt, um die Glocke mit Spanngurten und Schlingen zu sichern. Währenddessen seien die Einsatzkräfte mehrfach beleidigt und angepöbelt worden, schreibt die Konstanzer Feuerwehr. Gegen einen Mann sei Anzeige erstattet worden. Außerdem sollen Passanten die Absperrung unterhalb des Konstanzer Schnetztores ignoriert haben, heißt es weiter.

Glocke muss ersetzt werden

Die Glocke sei zur Sicherung mit weiteren Holzbalken stabilisiert worden, heißt es von der Stadt. Die Glocke sei nicht mehr zu retten und müsse ausgetauscht werden, so Thomas Stegmann. Das dauere womöglich noch Wochen.