Glasflaschen in der Hemdglonker-Nacht verboten

In Radolfzell (Kreis Konstanz) sind in der Nacht vom Hemdglonker Glasflaschen in der gesamten Innenstadt verboten. Laut Mitteilung dürfen Getränke weder in Glasbehältnissen ausgeschenkt werden, noch dürfen Gläser oder Flaschen mitgebracht werden. Die Verordnung gelte ab Mittwoch, 12 Uhr, bis in die frühen Morgenstunden des "Schmutzigen Dunschtig". In weiten Teilen der Konstanzer Innenstadt gilt laut Allgemeinverfügung der Stadt ebenfalls ein Glasverbot. Hier geht es am Donnerstagmorgen um 5 Uhr los und gilt bis Freitagmorgen.