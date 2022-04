per Mail teilen

Mario Glaser, Bürgermeister von Schemmerhofen (Kreis Biberach) bleibt einziger Kandidat für die Landratswahl in Biberach. Der Wahlausschuss hat am Mittwochabend eine zweite Bewerbung nicht zugelassen. Sie ging zu spät ein, außerdem war der Kandidat laut Landkreisordnung nicht wählbar, weil er zu alt sei, hieß es. Zu der Ein-Kandidaten-Wahl muss das Innenministerium seine Zustimmung geben. Dies gab es aber zuvor schon Mal, zuletzt bei der Landratswahl in Sigmaringen mit einer Kandidatin.