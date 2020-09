per Mail teilen

Giulia Gwinn aus Ailingen (Bodenseekreis), die für den FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga spielt, hat sich schwer verletzt und wird monatelang ausfallen. Das teilte ihr Club mit. Die 21-Jährige habe sich beim Länderspiel am Samstag einen Kreuzbandriss und weitere Bänderverletzungen am rechten Knie zugezogen. Das hätten Untersuchungen jetzt ergeben.