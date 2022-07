EM-Auftakt im Frauenfußball mit Giulia Gwinn

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft startet am Freitagabend in die Europameisterschaft in England. Mit dabei ist auch Giulia Gwinn aus Ailingen (Bodenseekreis). Im ersten Spiel der Deutschen Mannschaft um 21 Uhr im Brentford Community Stadium in London ist der Gegner Dänemark. Die 23 Jahre alte Giulia Gwinn, Außenverteidigerin des FC Bayern München, gilt für die heutige Partie als gesetzt. In ihrer Jugend spielte Gwinn lange in Jungenmannschaften, unter anderem beim FV Ravensburg. Mit 16 Jahren feierte sie im Dress vom SC Freiburg ihr Debüt in der Bundesliga.