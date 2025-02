Diese Stars sind bei der "Giovanni Zarrella Show" in Friedrichshafen dabei

Am Samstag kommt die "Giovanni Zarrella Show" nach Friedrichshafen. Die Sendung wird live im ZDF übertragen - mit vielen Highlights für die Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Promi-Dichte am Bodensee ist aktuell deutlich höher als sonst: Die "Giovanni Zarrella Show" am Samstagabend wird live aus der Messe Friedrichshafen ausgestrahlt, und bei der ZDF-Fernsehproduktion treten jede Menge Künstlerinnen und Künstler auf.

Roland Kaiser, Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Nicole, Ross Antony, Karat, Revolverheld und weitere nationale und internationale Stars sind am Samstag am Bodensee zu Gast. In der "Giovanni Zarrella Show" kann sie nicht nur das ZDF-Publikum live erleben, sondern vor Ort in der Zeppelin Cat Halle A1 können das auch 2.500 Besucherinnen und Besucher, so die Messe Friedrichshafen.

Zwei Mal volles Haus bei "Giovanni Zarrella Show" in Friedrichshafen

Am kommenden Mittwoch können nochmal so viele Menschen bei einer Aufzeichnung der Show mit dabei sein. Mit dabei dann zum Beispiel Beatrice Egli, Oli.P, Inka Bause, Max Giesinger, Joris, Mark Keller - und nochmals Roland Kaiser.

Bedeutung der Fernsehshow für die Messe Friedrichshafen

Die aufwendige Fernsehproduktion des ZDF hat für die Messe große Bedeutung, sagt Messechef Klaus Wellmann. "Es ist ein Segen, es ist wunderbar, eine solche Produktion hier zu haben. Wir sprechen da von der wahrscheinlich zuschauerträchtigsten Sendung außerhalb von Sportgroßveranstaltungen. Und wenn dann da Friedrichshafen als Stadt und die Bodenseeregion transportiert wird, dann hilft uns das natürlich sehr."

Gerne würde Wellmann noch mehr solche großen TV-Produktionen an den Bodensee holen - doch dazu bräuchte es eine bessere Verkehrsanbindung. "Es würde helfen, wenn wir in Punkto verkehrlicher Erreichbarkeit noch mehr brillieren könnten", so Wellmann. Dazu würde der Ausbau der Bundesstraßen zählen, aber auch bessere Flugverbindungen, unter anderem zu Knotenpunkten wie Frankfurt.

Die "Giovanni Zarrella Show" live aus Friedrichshafen am Samstag ab 20:15 Uhr im ZDF. Die Aufzeichnung der zweiten Show kommenden Mittwoch wird am 3. Mai ausgestrahlt.