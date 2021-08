per Mail teilen

Die Getreidebauern in Oberschwaben rechnen mit einer leicht unterdurchschnittlichen Ernte. Problematisch sei vor allem der viele Regen, heißt es beim Kreisbauernverband Biberach-Sigmaringen.

Die Ernte der Wintergerste ist bereits geschafft. Die Erträge seien durchschnittlich, so der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Biberach-Sigmaringen, Karl Endriß. Allerdings habe die Qualität unter dem Wetter gelitten, die Körner seien kleiner als in vergangenen Jahren. Auch Dinkel ist bereits runter vom Feld. 50 Prozent der Ernte sei im Futtertrog gelandet, weil die Körner wegen der Feuchtigkeit bereits vor dem Dreschen wieder angefangen hätten zu keimen. Dann könne man daraus kein Mehl mehr machen.

Sommergerste noch zu nass

Bei der Sommergerste und beim Weizen läuft die Ernte noch. Es sei jedoch schwierig, Zeitfenster zu finden, in denen man überhaupt ernten könne, sagt der Bauernverbandsvorsitzende. Aktuell sei die Sommergerste zu nass und somit nicht lagerfähig. Die Erträge bislang bei der Sommergerste seien eher durchschnittlich, die Qualität aber gut.

Generell strapaziere die Saison die Nerven der Landwirte in Oberschwaben sehr, so Endriß. Die Maisernte wird nach seiner Einschätzung frühestens in vier bis sechs Wochen beginnen. Der Mais blühe derzeit und vertrage die Feuchtigkeit bisher gut.