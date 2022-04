Die Krankenhauslandschaft im Kreis Konstanz steht vor großen Veränderungen. Der Gesundheitsverbund GLKN will darüber an drei Abenden die Öffentlichkeit informieren. Termine sind Ende April und Anfang Mai in Radolfzell, Konstanz und Singen. Ein Gutachten hat empfohlen, das Krankenhaus in Radolfzell zu schließen und im Landkreis ein neues Klinikum zu bauen.