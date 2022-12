Geschenkter Haarschnitt für Bedürftige in Ravensburg

Immer mehr Menschen leben in Armut. In Ravensburg gibt es aus diesem Grund eine Aktion, die Menschen mit wenig Geld in der Vorweihnachtszeit Freude bereiten soll.

Damit sich auch Menschen mit wenig Geld einen Frisörbesuch leisten können, hat die Stadt Ravensburg das Projekt "Spiegelbild" gestartet. Kundinnen und Kunden können in teilnehmenden Frisörbetrieben für andere Menschen Haarschnitte spenden. Das Projekt ist Teil der Ravensburger "Ticket-Tafel", die sich um die Verteilung der Gutscheine kümmert und bislang bereits Menschen mit schmalem Geldbeutel kostenlose Eintrittskarten für Kultur und Sportveranstaltungen oder Essensgutscheinen geschenkt hat.

Neuer Haarschnitt als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

Daniela Schlögl aus Ravensburg bekommt Bauchweh, wenn sie an Weihnachten denkt. Für die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern ist jedes noch so kleine Weihnachtsgeschenk purer "Luxus". In diesem Jahr bekommen sie und ihre Kinder dank der "Ticket-Tafel" einen Haarschnitt geschenkt.

Projekt "Spiegelbild" soll glücklich machen

Menschen, die einen Haarschnitt an Bedürftige spenden wollen, bezahlen nicht nur den eigenen, sondern auch einen weiteren im Voraus. Friseur Björn Abel vom Salon Schreiber by Björn war der erste Friseur in Ravensburg, der über eine Kundin Geld für Haarschnitte erhielt. "Eine Win-win-Situation", findet er. Laut Abel gewinnen Friseurbetriebe so an Image, bedürftige Menschen bekommen ein schönes Äußeres spendiert und die Spenderinnen und Spender setzen sich aktiv für soziale Gerechtigkeit ein.

Frisörmeisterin Simone Herrmann vom Salon Haare Herrmann in Ravensburg sieht das ähnlich und sagt, Armut solle nicht am Aussehen zu erkennen sein.



"Jeder freut sich immer, wenn er einen schönen Haarschnitt hat. Wir sehen ja an den Kunden, wie glücklich die hier rausgehen. Dass es Menschen nicht ermöglicht ist, dieses Gefühl zu haben, finden wir traurig und schade. Deshalb sind wir dabei."

"Ticket-Tafel" vermittelt Gutscheine

Das Angebot der kostenlosen Haarschnitte richtet sich an die Menschen, die bei der Ravensburger Ticket-Tafel registriert sind. Diese wurde im Jahr 2017 von der Freiwilligenagentur im Rathaus eingeführt, um Bedürftigen beispielsweise einen Konzertbesuch zu ermöglichen.