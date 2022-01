per Mail teilen

In Ravensburg hat am Donnerstagmittag ein Geschäftsinhaber einen scheinbar bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen. Der Täter hatte eine Angestellte laut Polizei mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Der Geschäftsinhaber habe daraufhin den Mann aus dem Laden bugsiert. Der erfolglose Räuber flüchtete, die Fahndung nach ihm blieb bislang ohne Ergebnis.