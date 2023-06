Gerüst am Ravensburger Rathaus wird abgebaut

Nach rund vier Jahren der Sanierung wird das Baugerüst am historischen Rathaus in Ravensburg jetzt abgebaut. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis kommende Woche dauern.

Nach jahrelangen Sanierungsarbeiten wird seit Mittwoch das Gerüst am Ravensburger Rathaus abgebaut. Komplett abgeschlossen sind die Bauarbeiten an dem Gebäude aber noch nicht.

Man freue sich, dass das historische Rathaus nach der langen Sanierungszeit nun wieder in neuem Glanz erscheine, hieß es von der Stadt Ravensburg. Die Abbauarbeiten am Gerüst dauern voraussichtlich bis kommende Woche.

Bauarbeiten noch nicht gänzlich abgeschlossen

Für Restarbeiten soll ein Teil des Gerüstes laut Stadt allerdings noch an der Rückseite des Rathauses stehen bleiben. Rechtzeitig vor dem Rutenfest, das vom 21. bis zum 25. Juli gefeiert wird, würden aber alle Teile entfernt, teilte die Stadt mit. Nach dem Heimatfest stünden dann aber weitere Arbeiten an: Um eine Blitzschutzanlage zu installieren, werde ein Graben um das Gebäude gezogen. Außerdem wird das Rathaus laut Stadt im September an das Fernwärmenetz angeschlossen, das gerade in der Altstadt ausgebaut wird.

Gerüst stand seit 2019

Das Gerüst, das eigentlich deutlich kürzer am Rathaus stehen sollte, war im Herbst 2019 aufgebaut worden – unter anderem, um die Fassade und das Dach des Gebäudes zu sanieren. Dann verzögerten sich die Sanierungsarbeiten. Die Kosten für die Bauarbeiten belaufen sich laut Stadt auf 10,7 Millionen Euro.