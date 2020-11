per Mail teilen

Grenzpendler, die in Bayern arbeiten oder Schulen besuchen, müssen sich vorläufig nicht mehr wöchentlich auf Corona testen lassen. Das entschied der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.

Die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Testpflicht seien derzeit nicht erfüllt, so das Gericht in seinem Beschluss vom Dienstag. Außerdem bestünden Zweifel, ob die Testpflicht verhältnismäßig sei. Sie berühre das in der Europäischen Union geltende Freizügigkeitsrecht für EU-Bürger. Es müsse eine Diskriminierung von Deutschen und EU-Ausländern bei der Anordnung der Testpflicht verhindert werden.

Eilantrag von Gymnasiasten

Der Verwaltungsgerichtshof in München gab damit einem Eilantrag zweier Schüler aus Österreich statt, die im benachbarten Landkreis Berchtesgadener Land ein Gymnasium besuchen. Bisher mussten sie sich - ebenso wie Grenzpendler aus Vorarlberg, der Schweiz und Liechtenstein, die im Kreis Lindau arbeiten oder Schulen besuchen - nach der bayerischen Einreisequarantäneverordnung mindestens einmal pro Woche einem Corona-Test unterziehen. Eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus.

Der Kreis Lindau hatte die Verordnung für wöchentliche Tests zunächst ausgesetzt, weil nicht ausreichend Testkapazitäten vorhanden seien, so Landrat Elmar Stegmann (CSU). Seit Anfang November gab es aber spezielle Testzeiten ausschließlich für Grenzpendler immer samstags im Lindauer Testzentrum.