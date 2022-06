Regionaler Bahnverkehr im Raum Oberschwaben-Bodensee soll ausgebaut werden

per Mail teilen

Auf den Bahnstrecken zwischen dem Allgäu, dem Schussental und dem Bodensee soll der Regionalverkehr ausgebaut werden. Das haben Vertreter der Region mit dem Land vereinbart.

Ziel ist der Aufbau eines neuen S-Bahn-ähnlichen Nahverkehrssystems im Bereich des Verkehrsverbundes Bodensee-Oberschwaben (bodo). Dazu gehört der Ausbau der Infrastruktur und als zentrale Maßnahme die Elektrifizierung der Strecke Aulendorf-Kißlegg, heißt es in einer Mitteilung des baden-württembergischen Verkehrsministeriums.

Eine entsprechende Absichtserklärung wurde von Vertretern der Landkreise Ravensburg, Bodenseekreis und Lindau, vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben und Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag in Stuttgart unterzeichnet. In einer Machbarkeitsstudie soll jedes einzelne Projekt detailliert beschrieben und ein Zeitplan für die Umsetzung aufgestellt werden.

Klimaschonende Mobilität braucht gutes Angebot

Verkehrsminister Hermann sagte bei der Unterzeichnung, durch die Zusammenarbeit mit dem Interessenverband bodo-Ringzug wolle man den regionalen Bahnverkehr im Südosten von Baden-Württemberg deutlich verbessern und mit den bestehenden Angeboten auf den angrenzenden Strecken wie der Bodenseegürtelbahn oder der Südbahn verknüpfen.

"Eine klimaschonende Mobilität erfordert gerade in ländlichen Regionen ein verlässliches und attraktives Angebot im ÖPNV. Nur so können mehr Menschen für einen Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen gewonnen werden."

Interessenverband bodo-Ringzug will zukunftsorientierten Bahnverkehr

Für den Interessenverband bodo-Ringzug erklärte dessen Vorsitzender, der Ravensburger Landrat Harald Sievers (CDU), die Kommunen und die Wirtschaft in der Region strebten einen leistungsfähigen und nachhaltigen Bahnverkehr an. Dazu gehöre insbesondere die Elektrifizierung der Strecke Aulendorf-Kißlegg.

Die Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis sowie der bayerische Landkreis Lindau hatten im Jahr 2020 gemeinsam ein Gutachten für den sogenannten "bodo-Ringzug" in Auftrag gegeben, das im Mai 2021 dem Verkehrsministerium vorgestellt wurde. Das Projekt steht für ein S-Bahn ähnliches System im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) auf dem Gebiet des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundes (bodo) mit den Strecken Friedrichshafen-Aulendorf, Aulendorf-Leutkirch/Wangen-Lindau und Lindau-Friedrichshafen.

Land unterstützt Elektrifizierung Aulendorf-Kißlegg

Das Gutachten empfiehlt unter anderem, die Strecke Aulendorf-Kißlegg auszubauen, indem Möglichkeiten höherer Zuggeschwindigkeiten und eine Elektrifizierung der Strecke genutzt werden. Das Land unterstützt nach eigenen Angaben diese Anliegen und befürwortet eine durchgehende Verbindung von Leutkirch über Kißlegg, Aulendorf nach Ravensburg und Friedrichshafen. Minister Hermann sagte, die Studie sei eine gute Basis für die Weiterentwicklung des SPNV in der Region Bodensee-Oberschwaben. Das Land sehe aber noch weiteren Untersuchungsbedarf.

Machbarkeitsstudie für die nächsten Schritte vereinbart

Die Unterzeichner der Absichtserklärung vereinbarten, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Sie soll den Bedarf für den Ausbau der Infrastruktur ermitteln, verschiedene Varianten bewerten und eine erste grobe Kosten-Nutzen-Untersuchung erstellen. Berücksichtigt werden sollen dabei auch die Ergebnisse der aktuellen Studie der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) zum Einsatz emissionsfreier Fahrzeuge auf nicht elektrifizierten Strecken. Das Land wird die Hälfte der zuwendungsfähigen Kosten der Machbarkeitsstudie übernehmen. Die Ergebnisse sollen spätestens in eineinhalb Jahren vorliegen.