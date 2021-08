per Mail teilen

Der Streit um Lohnzahlungen an georgische Gastarbeiter auf einem Erdbeerhof in Friedrichshafen geht juristisch weiter. Der Bauer widerspricht. Er habe fair bezahlt.

Die 23 georgischen Gastarbeiter haben sich laut Aussage der Arbeitsberatungsstelle Mira (Mit Recht bei der Arbeit) an das Arbeitsgericht Ravensburg gewandt. Beim Arbeitsgericht Ravensburg haben sie eine sogenannte Lohnklage eingereicht. Die Erntehelfer behaupten, dass ihnen Löhne von 1.400 Euro brutto nicht ausgezahlt worden seien, bestätigte ein Sprecher des Arbeitsgerichts. Die Gesamtsumme könnte sich sogar noch erhöhen, denn da sei der Juni noch nicht mitberücksichtigt. Insgesamt arbeiteten die georgischen Arbeiterinnen und Arbeiter von Anfang Mai bis Mitte Juni auf dem Erdbeerhof in Friedrichshafen.

Landwirt widerspricht Darstellung der Erntehelfer

Der Landwirt aus Friedrichshafen zeigte sich verwundert über die Lohnklage seiner ehemaligen Erntehelfer. Denn er habe jeden Cent bezahlt, sagte er dem SWR. Alle Erntehelfer seien bereits vor vier Wochen abgerechnet worden. Der Zoll habe das überprüft.

Das Hauptzollamt Ulm, das diese Kontrollen durchgeführt hat, hat die Sicht des Erdbeerbauern im Großen und Ganzen bestätigt. Bei der Überprüfung seien nur geringfügige Mindestlohnverstöße festgestellt worden. Diese hätten sich daraus ergeben, dass die Gastarbeiter nicht die Mengen an gepflückten Erdbeeren erreicht hätten, um den Mindestlohn zu bekommen. Deshalb habe der Zoll, unabhängig von der Lohnklage, ein Bußgeldverfahren gegen den Landwirt eingeleitet, sagte ein Sprecher dem SWR.

Wer viel pflückt, kann viel verdienen. Für die georgischen Gastarbeiter ging dieses Bezahlmodell nicht auf. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Danny Gohlke

Güteverfahren soll Lösung bringen

Derzeit steht in dem Fall Aussage gegen Aussage. Nun muss das Arbeitsgericht Ravensburg die Sachlage klären. Für Ende August ist ein sogenanntes Güteverfahren angesetzt. Dabei sollen die Parteien unter Vermittlung eines Richters zu einer Einigung kommen.

Doch das wird nicht so einfach, denn die Georgier befinden sich wieder in ihrem Heimatland und werden per Video zu der Verhandlung zugeschaltet. Bei insgesamt 23 Einzelfällen, die auch noch übersetzt werden müssen, wird das eine Herausforderung für das Arbeitsgericht.

Sollte es in dem Güteverfahren zu keiner Einigung kommen, entscheidet in einem zweiten Verfahren das Gericht über die Sache.

Screenshot aus dem privaten Video, das in georgischen sozialen Medien kursiert. Aufgenommen wurde es in Friedrichshafen. SWR Philipp Raillon

Beschwerden über verdreckte und zu enge Unterkünfte

Losgetreten hatten den Streit mehrere Videoclips eines Saisonarbeiters, die in den sozialen Medien in Georgien große Verbreitung fanden. Darauf waren die Unterkünfte der Georgier zu sehen. Die Arbeiter berichteten von verdreckten und verschmutzten Wohncontainern. Außerdem sei es zu eng und die Unterbringung nicht corona-konform gewesen.

Das Landratsamt des Bodenseekreises überprüfte daraufhin die Unterkünfte und stellte Verstöße fest. Der Landwirt musste nachbessern. Selbst die georgische Botschaft schaltete sich in den Fall ein und forderte Aufklärung.