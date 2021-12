Georgische Erntehelfer klagen vor dem Arbeitsgericht Ravensburg

per Mail teilen

Der Streit um Lohnzahlungen an georgische Erntehelfer, die im Frühsommer auf einem Erdbeerhof bei Friedrichshafen gearbeitet haben, geht juristisch weiter.

Der Fall sorgte im Sommer für Aufsehen: 24 Saisonarbeitskräfte klagten über unzumutbare Lebens- und Arbeitsbedingungen auf dem Hof. Nachdem eine gütliche Einigung mit dem Landwirt scheiterte, wird der Fall im kommenden Jahr vom Arbeitsgericht Ravensburg verhandelt. Hier geht es aber in erster Linie um den Vorwurf der Georgier, zu wenig Lohn für das Erdbeerpflücken erhalten zu haben. Ein vorläufiger Gütetermin vor dem Arbeitsgericht scheiterte.

Erntehelfer bei der Arbeit auf einem Feld bei Friedrichshafen. SWR Philipp Raillon

Erntehelfer holen sich Unterstützung

Jetzt haben sich 18 der betroffenen Saisonarbeiter mit Unterstützung der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt zur Klage gegen den Landwirt entschieden. Im März wird verhandelt.

"Durch das Gerichtsverfahren soll auch ein Zeichen für die Verantwortlichen in der Landwirtschaft gesetzt werden, ausbeuterische und gesetzüberschreitende Verhältnisse nicht mehr zuzulassen."

Parallel dazu haben einige der Betroffenen die georgische Arbeitsvermittlungsstelle verklagt: Sie habe falsche Zusagen zu den Bedingungen der Saisonarbeit in Deutschland gemacht und sie nicht vor den schlechten Zuständen und den Lohnzahlungen unter Mindestlohn geschützt.

Mängel in der Unterkunft der Erntehelfer

Wegen der aus ihrer Sicht unzumutbaren Wohnverhältnisse hatten sich die Erntehelfer im Frühsommer an die Öffentlichkeit gewandt. Auf dem Obsthof entdeckten Kontrolleure in einer der Unterkünfte tatsächlich diverse Mängel. Unter anderem waren nach Auskunft des Landratsamtes in Friedrichshafen teilweise die Toiletten kaputt und nicht nach Geschlechtern getrennt.