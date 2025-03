Die Journalistin Dunja Hayali wird für ihren Einsatz für Demokratie und Zivilcourage mit der "Georg Elser Auszeichnung" geehrt. Der Preis wird in Konstanz verliehen.

Die Crescere Stiftung Bodensee mit Sitz in Konstanz vergibt in diesem Jahr erstmals die "Georg Elser Auszeichnung" für Zivilcourage und den Einsatz für demokratische Werte. Die Premiere dieser Ehrung findet am Freitagabend im Festsaal des Inselhotels Konstanz statt. Ausgezeichnet wird die ZDF-Journalistin Dunja Hayali.

Ein Zeichen für demokratische Werte und Mut

Dunja Hayali ist unter anderem als Moderatorin des Heute-Journals bekannt. Mit ihrem, wie sie es selbst nennt, Migrationsvordergrund sei sie erheblichen Anfeindungen ausgesetzt. Davon lasse sie sich aber nicht einschüchtern, so Stiftungsvorstand Wolfgang Münst.

Preisgeld für wohltätigen Zweck gespendet

Hayali habe sich wiederholt mutig für demokratische Werte starkgemacht, heißt es in der Begründung der Jury. Gerade in Zeiten, in denen Demokratie keine Selbstverständlichkeit mehr sei, sei ihr Engagement ein Vorbild für viele. Die Laudatio am Freitagabend hält Stefan Lutz, Chefredakteur des "Südkuriers". Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Das Preisgeld von 15.000 Euro spendet Hayali auf eigenen Wunsch an den Berliner Verein "Gesicht zeigen! - Für ein weltoffenes Deutschland!" , der sich gegen Rassismus und für demokratische Werte einsetzt.

Georg Elser Auszeichnung

Bronzeskulptur als Symbol für Standhaftigkeit

Neben dem Preisgeld erhält Hayali eine eigens für die Auszeichnung entworfene Bronzeskulptur des St. Gallener Künstlers Hans Thomann . Die Figur stellt einen Menschen dar, der in jeder Position aufrecht bleibt und einen klaren Kopf bewahrt - ein Sinnbild für die Haltung, die auch Georg Elser im Widerstand gegen das NS-Regime bewiesen hat. Elser lebte zeitweise in einem Gebäude der Crescere Stiftung in Konstanz.

Crescere Stiftung: Förderung von Demokratie und Gesellschaft

Die Crescere Stiftung Bodensee wurde 2021 ins Leben gerufen. Ziel der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft, Forschung, Kunst, Kultur sowie sozialen und sportlichen Projekten. Die Stiftung möchte dabei "Begeisterung stiften".

Mit der jährlich vergebenen "Georg Elser Auszeichnung" setzt die Stiftung nun ein dauerhaftes Zeichen für den Mut und die Entschlossenheit im Kampf für demokratische Werte. Die Ehrung soll in Zukunft weitere Persönlichkeiten würdigen, die sich im Sinne von Georg Elser für die Gesellschaft einsetzen.