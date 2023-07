Die Städtische Galerie Ochsenhausen zeigt in ihrer großen Sommerausstellung Werke des international bekannten deutschen Künstlers Georg Baselitz.

Die Städtische Galerie im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen (Kreis Biberach) zeigt in ihrer 26. Sommerausstellung Werke von Georg Baselitz. Baselitz ist einer der international bekanntesten zeitgenössischen Künstler. Zu sehen sind rund 80 Zeichnungen und Druckgrafiken. Die Ausstellung stelle die vielfältigen Variationen und malerischen Konstellationen des Künstlers an besonderen Kunstwerken vor, sie wolle keinen Gesamtüberblick über das Werk von Baselitz geben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Baselitz' Remix-Serie

Die Ausstellung zeigt die unterschiedlichen Herangehensweisen und Interpretationen des Künstlers in verschiedenen Themenbereichen. So bezieht sich Baselitz etwa in seiner "Remix-Serie" auf ein neues Verfahren aus der populären Musikkultur. Es beschreibt das Erneuern oder Variieren vorhandener Musiktitel. Mit dieser Methode könne Baselitz sein eigenes Werk von Neuem durcharbeiten, prüfen und neu gestalten, heißt es in der Mitteilung.

Portrait-Grafikserie: "Devotion"

Einen weiteren wichtigen Werkkomplex des 85-Jährigen stellen Menschen und Porträts dar. Baselitz begeistern Selbstbildnisse von Malern und Komponisten und dienen etwa als Vorlage für seine Grafikserie "Devotion". Als Liebhaber der Musik von Arnold Schönberg und Wolfgang Rihm appliziert er in dieser Serie die Selbstporträts etwa von Schönberg, Heckel oder de Kooning auf die Radierplatte. Die Ausstellung zeige mit ausgewählten Werken, wie sich der Künstler teils auf Reisen, teils durch Bücher, mit dem Selbstporträt beschäftigte.

Baselitz' Markenzeichen: Bilder auf dem Kopf

Im Januar dieses Jahres feierte Georg Baselitz seinen 85. Geburtstag. Der gebürtige Sachse gilt als einer der weltweit bedeutendsten Künstler der Gegenwart. Als Hans-Georg Kern wurde der Maler und Bildhauer im sächsischen Deutschbaselitz geboren. Seinen Künstlernamen mit Bezug auf seinen Geburtsort nahm er 1961 an. Sein Markenzeichen sind seit dieser Zeit auf den Kopf gestellte Bilder, mit denen er eine völlig neue Sichtweise eröffne und Sehgewohnheiten hinterfrage, heißt es in einer Pressemitteilung. Ebenso ließen sich in vielen Werkphasen von Baselitz immer wiederkehrenden Themenbereiche erkennen. Auch wie die Motive sich in der Darstellung veränderten.

Die Große Sommerausstellung dauert bis Oktober

Die Große Sommerausstellung "Georg Baselitz" in der Städtischen Galerie im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen ist noch bis zum 8. Oktober zu sehen. Die Galerie ist von Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr und am Donnerstag von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.