Reporterin Sonja Faber-Schrecklein trifft Stephanie Megerle. Sie und ihr Bruder stehen für einen Generationenwechsel, der in Hagnau (Bodenseekreis) im Weinbau gerade stattfindet.

Der Winzerverein Hagnau ist die älteste Genossenschaft Badens und tut alles dafür, dass die Wein-Region einen so guten Ruf hat. Und Nachwuchs, um die Tradition fortzuführen, gibt es längst. Stephanie Megerle zum Beispiel ist in einem Hagnauer Weingut aufgewachsen. Im Winzerverein ist sie nun frisch am Start und überzeugt die Gäste vom heimischen Tropfen. Sie hat ihren Platz gefunden.