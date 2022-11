Politiker aus der Region bewerten Bürgergeld-Kompromiss

Die Bundestagsabgeordneten aus der Region Bodensee-Oberschwaben bewerten den Kompromiss beim Bürgergeld unterschiedlich. Andreas Jung (CDU) aus Konstanz begrüßte die Einigung, Robin Mesarosch ist kritisch (SPD).

Im Streit um das geplante Bürgergeld haben sich die Union und die Parteien der Ampel-Koalition am Dienstag auf einen Kompromiss geeinigt. Unter anderem fällt die Vertrauenszeit weg, und Empfänger müssen vom ersten Tag an mit Sanktionen rechnen, wenn sie sich nicht an die Vorgaben halten. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Andreas Jung aus dem Kreis Konstanz begrüßte am Dienstagabend in einem von ihm veranstalteten Online-Dialog die Einigung. Es sei richtig, die Summe der Bezüge als Inflationsausgleich zu erhöhen, so Jung. Das habe seine Partei auch im Bundestag gefordert. "Wir sind aber auch der Meinung, dass es richtig ist, an dem Prinzip "Fördern und Fordern" festzuhalten."

Kritik an beschlossenen Sanktionen

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch aus dem Kreis Sigmaringen sieht bei der Einigung im Streit um das geplante Bürgergeld Schwächen. Mesarosch kritisiert die Sanktionsmöglichkeiten, die nun im Kompromiss festgelegt wurden. Dem SWR sagte er: "Ich finde, der Staat sollte Menschen nicht wie Verbrecher behandeln, die auf Hilfe angewiesen sind, sondern ihnen helfen."

Bürgergeld helfe, aber nicht wie ursprünglich gedacht

Sowohl Jung von der CDU als auch Mesarosch von der SPD begrüßten, dass das Bürgergeld nun kommen wird. Man habe sich aufeinander zubewegt, so Jung. Aber Mesarosch sieht darin eine Abkehr von der ursprünglichen Idee. Der Staat werde mit diesem Bürgergeld-Kompromiss auch den Menschen helfen können, so Mesarosch. Aber die Sanktionen blieben eben bestehen. "Es geht darum, dass wer in Not gerät, Anspruch auf Hilfe hat. Und die soll der Staat respektvoll anbieten und nicht über Drohnungen", kritisiert der SPD-Abgeordnete.

Kritik vom Sozialverband VdK

Der Sozialverband VdK hat enttäuscht auf den Kompromiss beim Bürgergeld reagiert. VdK-Präsidentin Verena Bentele, die aus Tettnang (Bodenseekreis) stammt, kritisierte ebenfalls die Beibehaltung der Sanktionen vom ersten Tag an. Aus politischem Kalkül sei ein wichtiger Reformschritt blockiert worden, sagte Bentele in einem Interview mit der Rheinischen Post. "Die Gefahr einer Kompromisslösung ist eben, dass viele gute Ansätze verwässert werden", so Bentele. Der VdK hätte ein gestuftes Verfahren bei Sanktionsmöglichkeiten bevorzugt. Dadurch wäre mehr Vertrauen möglich gewesen, das schließlich zu einer besseren Integration in Arbeit hätte führen können, so Bentele.