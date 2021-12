Gemeinderat Singen entscheidet über Scheffelhalle

Großer Tag im Gemeinderat in Singen: Die Mitglieder sollen entscheiden, ob die abgebrannte Scheffelhalle wieder aufgebaut wird oder das Areal zunächst eine Brache bleibt.

Für den Wiederaufbau der Scheffelhalle in Singen (Kreis Konstanz) werden die Kosten laut Sitzungsvorlage auf rund 6,3 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt geht davon aus, dass sie von der Versicherung knapp 2,7 Millionen Euro erhält. Falls der Grundsatzbeschluss zum Wiederaufbau im Gemeinderat angenommen wird, würde die Stadt im kommenden Jahr mit der Planung beginnen. 2023 könnten die Bauarbeiten starten. Ziel sei es, die neue Halle 2025 zu ihrem 100-jährigen Bestehen fertigzustellen.

Feuer der Scheffelhalle erschütterte Singen

Die denkmalgeschützte Scheffelhalle in Singen war vor gut einem Jahr abgebrannt. Ein früherer Feuerwehrmann aus dem Kreis Konstanz gab vor dem Landgericht Konstanz an, Papier in einer Tonne direkt an der Holzkonstruktion der Scheffelhalle angezündet zu haben. Er wurde wegen fahrlässiger Brandstiftung und Sachbeschädigung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sieben Monaten verurteilt.