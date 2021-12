per Mail teilen

Der Friedrichshafener Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag den Weg für ein neues Wohnbaugebiet in Friedrichshafen-Hirschlatt frei gemacht. Dort sollen 93 Wohneinheiten entstehen.Teile des Gemeinderats wollten dort 150 Wohnungen bauen lassen. Das lehnte die Mehrheit aber ab, weil die Belastung für den kleinen Ortsteil zu groß sei.