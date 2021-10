Gemeinderat fordert Erhalt des Krankenhauses

per Mail teilen

Der Gemeinderat von Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) fordert den Erhalt des Krankenhauses in der Stadt. Das Gremium habe eine entsprechende Resolution an den Landkreis Ravensburg und Landrat Harald Sievers geschickt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Begründet wird die Forderung mit der Bedeutung des Krankenhauses für die Bevölkerung sowie für Patienten und Gäste der städtischen Rehakliniken. Der Gemeinderat reagiere mit der Resolution darauf, dass es derzeit unterschiedliche Informationen zur Zukunft des Krankenhausstandortes gebe.