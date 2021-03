per Mail teilen

Der Riedlinger Gemeinderat entscheidet über den Bebauungsplan für eine große Hühnerfarm. Der Betreiber plant, seine bestehende Anlage in Riedlingen von 40.000 auf 60.000 Legehennen zu erweitern. Es wäre der größte Legebetrieb im Landkreis Biberach.

In die bestehenden Hühnerställe, so der Plan, werden Zwischenebenen eingezogen. So können 50 Prozent mehr Legehennen untergebracht werden. Es gilt als sicher, dass der Gemeinderat Riedlingen zustimmt.

Eine der größten Hühnerfarmen der Region Bodensee Oberschwaben

Die Hühnerfarm mit 60.000 Hennen zählt dann zu den größten der Region Bodensee Oberschwaben. Drei ähnlich große gibt es in den Kreisen Konstanz und Sigmaringen. Bundesweit gesehen sind die oberschwäbischen Hühnerfarmen mittelgroß. Im Norden sind viele Anlagen zehnmal Mal größer.

Langes Genehmigungsverfahren

Das Genehmigungsverfahren zur Erweiterung der Riedlinger Hühnerfarm dauerte mehrere Jahre. Unter anderem musste der Betreiber nachweisen, dass die täglich anfallenden neun Tonnen Hühnerkot umweltverträglich entsorgt werden und die Geruchsbelästigung für die Anwohner nicht größer wird.