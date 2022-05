Badeverbot am Ufer könnte wegfallen

Das Badeverbot an einem Teil des Sipplinger Seeufers (Bodenseekreis) ist unnötig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das am Donnerstag im Gemeinderat diskutiert werden soll. Im vergangenen Jahr hatte die Gemeinde Sipplingen wegen der Corona-Pandemie an einem Teil des Ufers ein allgemeines Badeverbot erlassen. Menschenansammlungen sollten vermieden werden, so eine Gemeindesprecherin gegenüber dem SWR. Außerdem sei die Haftungsfrage nicht geklärt gewesen. Ein Badeverbot war aber nicht nötig, hieß es vom Anwaltsbüro, das das Gutachten erstellt hat. Die Gemeinde müsste nur mit Schildern darauf aufmerksam machen, dass sie in diesem Uferbereich keine Bade-Aufsichtspflicht hat. Ob das Badeverbot wegfällt, entscheidet der Gemeinderat.