Die Kirchengemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben bereiten sich auf Weihnachten vor. In Biberach seien die Christmetten der katholischen Kirchen fast ausgebucht, so eine Sprecherin. In Ravensburg gibt es für alle vier ökumenischen Gottesdienste auf dem Marienplatz keine Plätze mehr, so der Gemeindereferent des katholischen Pfarramts Liebfrauen und St. Jodok. Auch in kleinen Gemeinden, wie der evangelische Gemeinde Böhringen im Kreis Konstanz, gibt es großen Zulauf. Sie bietet ihre Gottesdienste allerdings auch im Video-Stream an - ebenso wie die katholische Kirchengemeinde St.Martin in Weingarten.