Viele Gemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben beteiligen sich an der "Earth Hour". Bei der Aktion wird für eine Stunde das Licht ausgeschaltet, als Zeichen für den Klimaschutz.

Am Bodensee und in Oberschwaben gehen am Samstagabend in vielen Gemeinden für eine Stunde die Lichter aus. Bei der weltweiten Aktion "Earth Hour" geht es darum, auf den Klimawandel mit extremen Wetterereignissen und immer neuen Hitzerekorden aufmerksam zu machen. Im vergangenen Jahr haben sich in Deutschland 560 Städte und Gemeinden beteiligt.

Vom Bodensee bis Oberschwaben wird es dunkel

Die Stadt Konstanz schaltet auch in diesem Jahr wieder zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr viele Fassadenbeleuchtungen aus. So bleiben etwa die Imperia an der Konstanzer Hafeneinfahrt, das Bodenseeforum, das Schnetztor und das Rathaus im Dunkeln.

Auch in Friedrichshafen werden unter anderem die Beleuchtungen der Rathausuhr sowie an der Schloss- und der St. Nikolauskirche ausgeschaltet. Es sei wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass jede eingesparte Kilowattstunde zähle, so der Oberbürgermeister von Friedrichshafen, Simon Blümcke (parteilos).

Bei der "Earth Hour" wird es für eine Stunde dunkel um die Konstanzer Imperia. IMAGO Bodenseebilder

Wahrzeichen werden während "Earth Hour" nicht mehr angestrahlt

In Lindau wird es für eine Stunde nicht nur im Hafen dunkel. Auch an den beiden bekannten Wahrzeichen Löwe und Leuchtturm gehen die Lichter aus. Ebenso in Ravensburg, Weingarten und Pfullendorf wird es an vielen öffentlichen Gebäuden und Plätzen dunkel.

Die teilnehmenden Städte laden zudem die Bevölkerung ein, sich am symbolischen Lichtausschalten zu beteiligen. Das vom WWF aufgerufene Motto lautet in diesem Jahr: "Licht aus. Stimme an. Gemeinsam für einen lebendigen Planeten." Damit ist gemeint, dass sich die Menschen auch über die einstündige Aktion hinaus für den Klimaschutz einsetzen sollen.

Städte und Gemeinden auf der ganzen Welt beteiligen sich

Die "Earth Hour" wurde 2007 vom WWF Australien ins Leben gerufen. Inzwischen beteiligen sich an der "Stunde der Erde" Städte und Orte auf allen Kontinenten. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder symbolisch in Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London, das Opernhaus in Sydney und die Christus-Statue in Rio de Janeiro.