Immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen in der Region Bodensee-Oberschwaben an. Die Landkreise richten teilweise Sport- und Mehrzweckhallen für eine vorläufige Unterbringung her.

Im Kreis Lindau ist die Doppelturnhalle in Heimenkirch bereits komplett vorbereitet. Der Kreis rechnet in den nächsten Tagen damit, dass mehrere hundert Flüchtlinge ankommen. Die Halle sei für maximal 120 Personen ausgelegt. Im Bodenseekreis wird ab Montag die Kreissporthalle in Tettnang vorbereitet. Weitere Hallen könnten folgen, jedoch benötige es dafür noch kleinere Arbeiten an den Hallen, so ein Sprecher.

Aktuell wird im Kreis Ravensburg in der Burachhalle der Boden verlegt. Auch dort sollen, wie bereits 2015, Flüchtlinge untergebracht werden.

Auch das Kloster Sießen (Kreis Sigmaringen) bietet Platz an. Noch genügend Kapazitäten gibt es nach Angaben des Kreises derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft im Kreis Sigmaringen. Deshalb werde derzeit keine Halle benötigt, so ein Sprecher.

Weitere Informationen für Helfende und Geflüchtete haben die Landratsämter Biberach, Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg und Sigmaringen auf ihren jeweiligen Internetseiten gesammelt. Auch die Caritas Biberach will mit ihrer Wohnrauminitiative Hilfswillige, die Menschen aufnehmen wollen, und Geflüchtete, die eine Unterkunft suchen, zusammenbringen.