Dieselben Täter? Auch in Gailingen Geldautomat mit Radlader abgerissen

Zweimal innerhalb von wenigen Tagen sind im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet Geldautomaten mit einem Radlader aus der Verankerung gerissen worden. Beide Fälle ähneln sich stark.

Mit einem Radlader haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Gailingen am Hochrhein (Kreis Konstanz) einen Geldautomaten aus der Verankerung gerissen und sind mit einem Transporter weggefahren. Beide Fahrzeuge und der ungeöffnete Geldautomat wurden laut Polizei wenig später auf einem Feldweg entdeckt. Ein ähnlicher Fall hatte sich vergangene Woche im nahe gelegenen Ramsen im Kanton Schaffenhausen in der Schweiz abgespielt.

Polizei geht von selben Tätern aus

Die Täter wurden bislang nicht gefasst, weder nach dem Vorfall in Ramsen noch nach dem in Gailingen am Hochrhein. Man gehe aufgrund der Vorgehensweise davon aus, dass es sich um dieselben Täter handle, sagt eine Sprecherin der Polizei in Konstanz auf SWR-Anfrage. Ermittelt werde grenzüberschreitend in alle Richtungen. Derzeit würden Spuren ausgewertet.

Die Täter hatten in beiden Fällen einen Radlader gestohlen, damit in der Nacht einen Geldautomaten aus der Verankerung gerissen und abtransportiert. Die Fahrt endete jeweils auf einem Feldweg, mal in Rielasingen-Worblingen (Kreis Konstanz), mal in Gailingen am Hochrhein. Geld erbeuteten die Täter in beiden Fällen nicht, die Bankautomaten waren nicht aufgebrochen worden.