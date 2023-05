Müllabfuhr-Firma will Probleme im Kreis Ravensburg beheben

per Mail teilen

Immer wieder gibt es Ärger um die Abholung der Gelben Tonnen im Kreis Ravensburg. Am Freitag hat die für die zuständige Müllabfuhr-Firma Besserung versprochen.

Man bedauere, dass es Anlaufschwierigkeiten gegeben habe. Diese seien inzwischen jedoch erkannt und würden nun abgestellt, teilte das für die Abholung der Verpackungsabfälle zuständige Müllabfuhrunternehmen am Freitag in einer Mitteilung mit. "Wir entschuldigen uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Ravensburg für die Anlaufschwierigkeiten, welche durch den Wechsel auf das neue Behältersystem sowie die Einrichtung neuer Abfuhrtouren entstanden sind", so die Firma.

So will die Firma die Probleme angehen

Noch fehlende Tonnen sollen bis spätestens Ende Februar ausgeliefert werden. Dafür würden die Kapazitäten zur Auslieferung von drei auf sechs Fahrzeuge erhöht. Zudem wird die Zahl der Mitarbeiter in einem Callcenter erhöht, das für die Probleme im Kreis Ravensburg zuständig ist, um die Erreichbarkeit zu verbessern.

Zusätzlich sei mit den Wertstoffhöfen in Ravensburg, Bad Waldsee, Bad Wurzach und Isny vereinbart, dass bis Ende Februar dort weiter gelbe Säcke abgegeben werden könne.