Rund 60 Menschen aus einer Rehaklinik in der Ukraine - unter ihnen viele schwerbehinderte Kinder im Alter zwischen einem und zehn Jahren - sind im Fachzentrum Hegenberg der Stiftung Liebenau untergekommen. Laut Mitteilung der Gemeinde Meckenbeuren konnten einige der Kinder nur liegend transportiert werden, zwei kamen vorübergehend in die Kinderklinik in Friedrichshafen. Insgesamt seien an dem Transport viele Helfer aus dem Bodenseekreis beteiligt gewesen.