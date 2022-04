Seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind insgesamt rund 1.400 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Vorarlberg angekommen. Das teilte das Land mit. Die Menschen seien in Unterkünften in 65 Vorarlberger Gemeinden verteilt. Außerdem habe die Spendensumme für die Aktion "Vorarlberg hilft" mittlerweile die 1,5-Millionen-Euro-Marke überschritten.