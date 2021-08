Mitten im September haben wir nochmal richtig schönes Badewetter. Dabei machen die ersten Freibäder schon zu. Viele weichen deshalb auf Flüsse und Seen aus. Für die DLRG bedeutet das: Stress pur - denn immer wieder kommt es zu Badeunfällen. In Andernach wird deshalb heute am Rhein die erste Notrufsäule an einem rheinland-pfälzischen Fluss eingeweiht. Erik Müller, Vorsitzender des DLRG Bezirks Rhein-Mosel, rät dringend davor ab, in einem fließenden Gewässer Menschen retten zu wollen: "Die Chance, dass man sich dabei selbst in Gefahr bringt, ist wesentlich höher, als das, was man erreichen kann, wenn man an der Säule den Notruf auslöst", sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Andreas Herrler. mehr...