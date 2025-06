Trotz möglicher Haftstrafe in den Singener Gemeinderat?

Am Landgericht Konstanz geht es in einem Berufungsverfahren am Freitag um gefährliche Körperverletzung und eine mögliche Haftstrafe. Das angeklagte AfD-Mitglied soll in den Singener Gemeinderat nachrücken.

Am Freitag will das Landgericht Konstanz ein Urteil in einem Berufungsverfahren gegen ein AfD-Mitglied sprechen. Es geht unter anderem um gefährliche Körperverletzung. Besonders ist der Fall, da das AfD-Mitglied in den Singener Gemeinderat nachrücken soll. Der Südkurier hatte zuerst über den Vorgang berichtet.

Tatvorwurf "Gefährliche Körperverletzung"

Vorgeworfen werden dem Mann gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung. Dafür droht ihm eine Haftstrafe von einem Jahr ohne Bewährung. Der Mann ist laut der Staatsanwaltschaft Konstanz bereits mehrfach vorbestraft.

AfD-Mitglied Nachrücker für Singener Gemeinderat

Eigentlich sollte das AfD-Mitglied in dieser Woche in den Singener Gemeinderat nachrücken. Aber dies wurde laut der Stadt Singen verschoben. In einer schriftlichen Pressemitteilung heißt es dazu, dass das AfD-Mitglied "freiwillig zugestimmt hat, seine Verpflichtung zu verschieben, bis das Landgericht Konstanz das letztlich rechtskräftige Strafmaß im aktuellen Berufungsverfahren gegen ihn festgelegt hat." Die Verpflichtung soll nun zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Hintergrund ist laut Stadt, dass ein AfD-Stadtrat aus Singen weggezogen und damit aus dem Singener Gemeinderat ausgeschieden ist.

Aus juristischer Sicht: Nachrücken trotz Gefängnisstrafe möglich

Aus juristischer Sicht könnte das AfD-Mitglied auch mit einer einjährigen Gefängnisstrafe in diesem Verfahren in den Gemeinderat Singen nachrücken, so eine Sprecherin des Landgerichts Konstanz. Denn bei den Tatvorwürfen handele es sich nicht um Verbrechenstatbestände. Das wäre jedoch zwingend erforderlich, um das passive Wahlrecht zu verlieren. Es müsste hierfür zumindest eine Verurteilung wegen eines Verbrechens eine Einzelstrafe von einem Jahr im Strafausspruch enthalten sein.

Rechtslage "Verlust passives Wahlrecht" § 45 Abs. 1 des Strafgesetzbuchs (StGB) ordnet den automatischen Amtsverlust und den automatischen Verlust des passiven Wahlrechts für die Dauer von 5 Jahren an. Es bedarf in solch einem Fall keines gesonderten Ausspruchs im Urteil. Vorausgesetzt wird insoweit allerdings die Verurteilung wegen eines Verbrechens (§ 12 Abs. 1, 3 StGB) zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Bei einer Gesamtstrafe muss zumindest eine Einzelstrafe wegen eines Verbrechens über einem Jahr liegen. Gem. § 12 StGB sind Verbrechen rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind. Die Tatvorwürfe der gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung und der Bedrohung erfüllen diese Voraussetzungen nicht, sodass § 45 Abs. 1 StGB nicht einschlägig ist. Quelle: Pressestelle, Landgericht Konstanz

Laut der Stadt Singen möchte das AfD-Mitglied sein Mandat annehmen. Wäre dies nicht der Fall, würde der AfD-Sitz unbesetzt bleiben, denn die Alternative für Deutschland habe für die Kommunalwahl in Singen insgesamt nur vier Kandidaten aufgestellt. Die Partei hatte bei der Gemeinderatswahl 2024 drei Sitze im Gemeinderat errungen.

Der Angeklagte hat sich gegenüber dem SWR trotz mehrfacher Anfrage nicht geäußert.

Auch im Konstanzer Kreistag Diskussion um AfD-Mandatsniederlegung

Auch im Konstanzer Kreistag gab es zuletzt Diskussionen im Zusammenhang mit der AfD. Eine Ex-AfD-Rätin stellte nach einem Jahr den Antrag, wieder aus dem Kreistag entlassen zu werden. Als Begründung gab sie laut Kreis an, inzwischen aus der AfD ausgetreten zu sein und zu wenig Zeit für ihre Familie zu haben. Die Ex-AfD-Rätin konnte ihr Mandat niederlegen. Andere Kreistagsmitglieder hatten aber laut Landratsamt kritisiert, dass sie sich nicht ihrer Verantwortung stellt.

Die Nachbesetzung im Kreistag habe sich schwierig gestaltet. Der erste, laut dem AfD-Listenwahlergebnis mögliche Nachrücker sei inzwischen auch aus der AfD ausgetreten und habe das Amt nicht antreten wollen. Nachgerückt sei nun der zweite mögliche Kandidat, der aber auch nicht mehr der Partei angehöre.