Gedenken an Holocaust in Oberschwaben und am Bodensee

Am Freitag ist der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben finden deshalb zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt.

Die Befreiung des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau jährt sich am Freitag zum 78. Mal. Aus diesem Anlass sind am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust auch in der Region Bodensee-Oberschwaben zahlreiche Veranstaltungen geplant.

691 Glockenschläge in Weißenau als Erinnerung an die Opfer

Vom Turm der Klosterkirche in Ravensburg-Weißenau werden am Vormittag 691 Glockenschläge zu hören sein: Für jeden ermordeten Menschen ein Glockenschlag. Unter anderem damit wollen die Stadt Ravensburg und das Zentrum für Psychiatrie Weißenau an die Opfer der Euthanasie-Aktion in ihrer Stadt erinnern. Außerdem wird im Rahmen der Gedenkveranstaltung ein Kranz am Denkmal der grauen Busse abgelegt. Graue Busse holten damals Kranke in Psychiatrien ab und transportierten sie in den Tod.

THW putzt Stolpersteine in der Region

Unter anderem in Weingarten (Kreis Ravensburg), Überlingen (Bodenseekreis) und Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) werden Bundesfreiwilligendienstleistende des Technischen Hilfswerks in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der Region Stolpersteine reinigen. Auch in Singen (Kreis Konstanz) werden Stolpersteine geputzt.

In Laupheim (Kreis Biberach) ist bereits am Donnerstagabend eine Gedenktafel mit Namen von jüdischen Opfern des Nationalsozialismus eingeweiht worden.

In Friedrichshafen versammeln sich am Abend Bürgerinnen und Politiker auf dem Fridolin-Endraß-Platz, dieser ist nach einem Widerstandskämpfer benannt.