Mit einer Gedenkminute und Glockengeläut hat die Schweiz der mehr als 9.300 Menschen gedacht, die in der Corona-Pandemie bisher in der Schweiz gestorben sind. Vor genau einem Jahr war in der Eidgenossenschaft der erste Todesfall wegen des Coronavirus bekannt geworden. Über den Kurznachrichtendienst Twitter hatte der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin die Menschen im Land dazu aufgerufen, am Freitag um 11:59 Uhr eine Schweigeminute zu begehen. Punkt 12 Uhr sollten in der ganzen Eidgenossenschaft die Kirchenglocken läuten. In das Gedenken sollten darüber hinaus all die eingeschlossen werden, die derzeit an Covid-19 leiden, die sich von den Spätfolgen erholen und auch die, die diese dabei unterstützen,– also Pflegekräfte und Angehörige.