Konstanzer erinnern an die Opfer der Reichspogromnacht 1938

Mahnwachen an den Stolpersteinen

Zum Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht vor 82 Jahren hat die Initiative "Stolpersteine" in Konstanz dazu aufgerufen, an den Stolpersteinen im Stadtgebiet Mahnwachen zu halten.