Die Gemeinderatsfraktion "Linke Liste Konstanz" gedenkt am Konstanzer Blätzleplatz des gewaltsamen Todes von Martin Katschker vor genau 50 Jahren. Der damals 17-jährige Lehrling wurde dort mit einem Bolzenschussgerät getötet. Die "Linke Liste Konstanz" macht die damalige Hetze gegen vermeintliche "Gammler" für die Tat verantwortlich. Zugleich wollen die Veranstalter grundsätzlich vor den Folgen von Intoleranz und Hass warnen und aufzeigen, wie "strukturelle Menschenfeindlichkeit" die Stimmung in einer Stadt nachteilig verändern und am Ende zu Gewalt führen kann. Über einen Antrag von fünf Gemeinderatsfraktionen, am Tatort eine Mahntafel zum Gedenken an Martin Katschker aufzustellen, soll bis Jahresende entschieden werden.