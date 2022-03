Vor 40 Jahren starben drei Männer beim Feuerwehreinsatz am Frauentor-Turm

Der 14. März 1982 bleibt als der schwärzeste Tag in der Geschichte der Ravensburger Feuerwehr im Gedächtnis. Drei Männer sind damals ums Leben gekommen. Für sie gibt es einen Gedenkgottesdienst.

Vor genau 40 Jahren starben bei dem Feuerwehreinsatz in Ravensburg drei ehrenamtliche Feuerwehrmänner. Es war ein Sonntagmorgen, als Feuer im Jahrhunderte alten Frauentor-Turm ausbrach. Alle Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr waren im Einsatz und wurden von Kollegen der Nachbargemeinden unterstützt.

Pressestelle Stadtarchiv Ravensburg, S 01 Fotosammlung, II1e5

Ein Taxifahrer hatte den Brand bemerkt und einen Notruf abgesetzt, erinnert sich die Feuerwehr in einem Schreiben. Bei Ankunft des damaligen Feuerwehrkommandanten schlugen bereits Flammen aus dem mittelalterlichen Bauwerk. Das Turmdach sowie alle Wandöffnungen ab dem dritten Stockwerk haben bereits gebrannt.

Feuer zunächst unter Kontrolle

Nach mehreren Stunden hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Doch dann stürzte bei Nachlöscharbeiten eine Wand des Turms ein und begrub sieben Männer unter sich - drei von ihnen starben. Für die Feuerwehrangehörigen Hermann Krotz (30), Roland Nann (31) und Wilhelm Schießl (51) gab es keine Hilfe mehr. In den Nachmittagsstunden konnten sie nur noch tot geborgen werden, heißt es in dem Erinnerungsschreiben weiter.

"Die drei Feuerwehrmänner, die im ehrenamtlichen Dienst für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt ihr Leben ließen, sind bis heute Teil der kollektiven Erinnerung in Ravensburg."

Gottesdienst zum Gedenken

Zum Gedenken an die Opfer des verheerenden Brandes sowie zu Ehren der im Einsatz verletzten Kameraden, wird am Montag in der Liebfrauenkirche ein Gottesdienst abgehalten. An den Gräbern sowie am Frauentor-Turm werden Kränze niedergelegt.