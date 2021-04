Mehrere Städte und Gemeinden beteiligen sich am Sonntag in der Region am Gedenken für die Todesopfer der Corona-Pandemie. Dem Aufruf von Bundespräsidenten Steinmeier zur Trauerbeflaggung folgen viele Städte. Darunter sind auch Ravensburg, Sigmaringen und Lindau. Die Stadt Überlingen (Bodenseekreis) unterstützt die Initiative zusätzlich mit einem stillen Gedenkakt. Oberbürgermeister Jan Zeitler kündigte an, einen Trauerkranz vor dem historischen Rathaus niederzulegen. In Singen (Landkreis Konstanz) wollte Oberbürgermeister Bernd Häusler gemeinsam mit dem Hospizverein für jeden der 75 Toten eine Glaskugel installieren. Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt wünschte in den sozialen Netzwerken allen Betroffenen viel Kraft in dieser schweren Zeit.