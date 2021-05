per Mail teilen

Die Bischöfe der Diözesen Rottenburg-Stuttgart und Augsburg haben heute mit einem gemeinsamen Gottesdienst in Kloster Urseberg des früheren oberschwäbischen Bischofs und NS-Gegners Joannes Baptista Sproll gedacht. Kein anderer Bischof habe den Nationalsozialisten so entschieden widersprochen wie Sproll, erklärt dazu die Diözese Rottenburg. Sproll wurde 1870 in Schweinhausen bei Hochdorf (Kreis Biberach) geboren, er starb 1949.