per Mail teilen

Die Tettnanger Klinik des Medizin Campus Bodensee erwartet dieses Jahr einen Rekord bei den Geburtenzahlen. In der Klinik sind seit Januar bereits 600 Babys auf die Welt gekommen. In den vergangenen Jahren sei dies oft erst im Dezember der Fall gewesen, so eine Mitteilung. Das 600. Baby, das jüngst im Tettnanger Kreißsaal das Licht der Welt erblickte, heißt Paula Sophie. Die Eltern kommen aus Ravensburg.