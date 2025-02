Der Musikproduzent Hans-Martin Buff ist mit einem Grammy ausgezeichnet worden. Er wuchs in Biberach auf, arbeitete dort beim Radio und war in der lokalen Musikszene aktiv.

Der in Biberach aufgewachsene Musikproduzent und Toningenieur Hans-Martin Buff hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles einen Grammy gewonnen. Der 55-Jährige wurde für das "Best Immersive Audio Album" ausgezeichnet, das er für Peter Gabriel als Toningenieur produziert hatte.

Hans-Martin Buff arbeitete unter anderem mit Prince und den Scorpions

Nach dem Abitur arbeitete er unter anderem beim Privatradio in Biberach und ging dann in die USA, wo er in den 1990er-Jahren in den Paisley-Park-Studios von Prince anheuerte. Mit den Jahren stieg er zu dessen persönlichem Toningenieur auf. In den 2000er-Jahren kam er zurück nach Deutschland und arbeitete als Toningenieur unter anderem für die Prinzen, Mousse T. und die Scorpions.

Vor gut fünf Jahren spezialisierte sich Buff auf die Produktion dreidimensionaler Musik und arbeitet seitdem für Künstler aus der ganzen Welt. So auch für Peter Gabriel. Diese Zusammenarbeit wurde jetzt mit einem Grammy belohnt. Der Preis gilt als höchste internationale Auszeichnung in der Musikszene.

In Los Angeles gab Hans-Martin Buff nach der Verleihung ein Interview:

Grammy-Gewinner Hans-Martin Buff im Interview

Hans-Martin Buff lebt mittlerweile in der Nähe von München am Chiemsee. Nach Biberach hält er regen Kontakt und kommt regelmäßig zu Jahrgangstreffen oder zum Schützenfest.