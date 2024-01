Der erneute Warnstreik der Lokführer wird sechs Tage lang auch Oberschwaben und die Bodenseeregion massiv treffen. Laut Bahn fahren nur vereinzelt Züge, das gilt auch für die BOB.

Der bundesweite GDL-Streik ab Mittwoch betrifft auch die Bahnverbindungen in der Region Bodensee-Oberschwaben. Der Notfahrplan sieht nur ein sehr begrenztes Angebot im Fern- und Regional-Verkehr der DB vor. Meist fahren nur vereinzelt Züge, zum Beispiel zwischen Ulm und dem Bodensee, zwischen Tübingen und Aulendorf und zwischen Karlsruhe und Konstanz. Lediglich zwischen Radolfzell und Friedrichshafen rollen Regiozüge im Stundentakt, teilte die Bahn mit.

Überall könne es zu weiteren kurzfristigen Ausfällen kommen, Reisende sollen sich im Vorfeld im Internet oder der DB-App informieren. Tickets für die Streiktage dürfen auch nach dem Streik verwendet werden, die Zugbindung ist aufgehoben.

Auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn vom Streik betroffen

Vom bundesweiten Streik der Lokführergewerkschaft GDL betroffen sind auch die Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) zwischen Aulendorf und Friedrichshafen. "Wir haben darauf keinen Einfluss, wir werden auch nicht informiert", sagte Pressesprecher Sebastian Dix auf SWR-Anfrage. Man gehe bisher davon aus, dass die BOB-Züge komplett ausfallen. Sollten einzelne fahren, weil verbeamtete Zugführer eingesetzt werden, werde das auf der Internetseite der BOB kurzfristig bekanntgegeben.

ProBahn: "Fahrgäste kommen in existenzielle Nöte"

Der Fahrgastverband ProBahn, Ortsverband Bodensee-Oberschwaben, kritisierte den erneuten Streik scharf. Das sei inakzeptabel, sagte Sprecher Stefan Buhl aus Radolfzell: "Sechs Tage geht einfach gar nicht. Es gibt schließlich ein Angebot der DB. Schüler müssen zur Schule. Arbeitnehmer müssen zur Arbeit. Die Fahrgäste kommen in existenzielle Nöte, wenn sie auf die Bahn angewiesen sind."

Der GDL-Betriebsrat der Ortsgruppe Friedrichshafen, Dieter Kuhlmann, hingegen sagte gegenüber dem SWR, die Dauerbelastung der rund 80 Gewerkschaftsmitglieder am Bodensee und in Oberschwaben müsse ein Ende haben. "Mal arbeite ich in einer Elf-Stunden-Schicht, am nächsten Tag dann sieben Stunden, mal morgens ab 5, den Tag danach schon ab 2 Uhr nachts. Und wir haben einen Beruf, in dem du dauerhaft konzentriert sein musst. Dementsprechend ist die Belastung körperlich so hoch." Kuhlmann geht davon aus, dass sich fast alle Gewerkschaftsmitglieder am Streik beteiligen.