Das Kulturamt der Stadt Biberach sucht Familien, die eine Woche lang Jugendliche aus einer Partnerstadt Biberachs aufnehmen. Die Jugendlichen nehmen Anfang Juli an einem Deutschkurs teil, den das Kulturamt anbietet. Mit 40 Schülerinnen und Schülern hätten sich in diesem Jahr so viele junge Menschen angemeldet wie noch nie. Die Gastgeber sind für Übernachtung, Frühstück und Fahrdienst sowie für die Betreuung am Wochenende zuständig.