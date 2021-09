per Mail teilen

Durch die Explosion eines Gasgrills ist in Kressbronn (Bodenseekreis) am Mittwochabend ein Hausbrand ausgelöst worden. Ein Bewohner erlitt Verbrennungen.

Nach Angaben der Polizei wollte der 52-jährige Mann am Mittwochabend seinen Grill in Betrieb nehmen. Dabei kam es zu einer Explosion, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, heißt es im Polizeibericht. Der Grill geriet in Brand und das Feuer breitete sich über die Hauswand und das Vordach bis zum Dachstuhl aus.

Bewohner erleidet Verbrennungen

56 Feuerwehrkräfte aus Kressbronn, Langenargen, Eriskirch und Markdorf rückten an. Sie konnten ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf ein Nachbarhaus verhindern. Der Bewohner erlitt Verbrennungen und zog sich laut Polizei vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu. Der entstandene Schaden am Haus wird auf bis zu 350.000 Euro geschätzt.