Gasfähre soll 2023 auf dem Bodensee in Betrieb gehen

Die erste gasbetriebene Autofähre, die zwischen Konstanz und Meersburg (Bodenseekreis) pendeln soll, wird nach Angaben der Stadtwerke Konstanz Anfang nächsten Jahres den Betrieb aufnehmen.

Der Bau hatte sich immer wieder verzögert. Seit Herbst standen die Arbeiten an dem Schiffsrohbau wegen Insolvenz der Werft dann komplett still. Weitergebaut wird die Fähre im Konstanzer Hafen nun in Eigenregie der Stadtwerke. Unterstützt werden sie dabei von einem Hamburger Ingenieurbüro, das Erfahrungen beim Bau von Seeschiffen mit Gasantrieb habe, so die Stadtwerke.

Probefahrten Anfang 2023

Als nächstes werde der Rohbau fertig gestellt, dann Schiffsausrüstung und Anlagentechnik eingebaut. Abnahmen, Probefahrten und regulärer Betrieb seien dann Anfang nächsten Jahres möglich. Der Bau der ersten Gasfähre für den Bodensee hatte vor vier Jahren begonnen. Die Corona-Pandemie verzögerte die Arbeiten, im Herbst meldete die Hamburger Werft Insolvenz an.