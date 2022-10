Gasblase bei Bauarbeiten in Lustenau angebohrt

Bei Bauarbeiten in Lustenau in Vorarlberg ist am Montagnachmittag eine Erdgasblase angebohrt worden. Mehrere Häuser wurden evakuiert. Mittlerweile ist das Leck versiegelt.

Am Montag wurde in Lustenau in Vorarlberg bei Arbeiten in 130 Meter Tiefe eine Erdgasblase angebohrt. Bei den Bauarbeiten handelte es sich um Erdwärmebohrungen an einer neuen Wohnanlage. Die angebohrte Erdgasblase sei eine natürlich vorkommende Gasblase gewesen, heißt es von der Polizei. Erdgas ausgetreten, Häuser evakuiert Beim Ziehen der Rohre traten Erdgas sowie eine Mischung aus Wasser und Sediment aus. Die umliegenden Häuser im Umkreis von 60 Metern wurden sicherheitshalber evakuiert. Die Bewohner wurden in Hotels untergebracht. Ein Bohrhelfer kam mit Verdacht auf Gasvergiftung ins Krankenhaus. Noch am Abend konnte das Bohrloch laut Polizei mit Beton aufgefüllt und so sicher verschlossen werden. Die Feuerwehren aus Lustenau und Umgebung sowie Rettungskräfte und Polizei waren mit insgesamt über 120 Einsatzkräften vor Ort.