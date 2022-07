Chlorgas-Alarm im Center Parcs in Leutkirch: Erlebnisbad vorerst geschlossen

per Mail teilen

Nach dem Chlorgasaustritt im Center Parcs Park Allgäu dauert die Suche nach der Ursache an. Das Erlebnisbad bleibt vorerst geschlossen.

Wann das Erlebnisbad "Aqua Mundo" wieder geöffnet werden könne, werde am Montag im Lauf des Tages entschieden, erklärte eine Sprecherin von Center Parcs. Umweltexperten prüften derzeit die Schadstoffkonzentration in der Luft.

Im Technikbereich des Freizeitbades "Aqua Mundo" auf dem Gelände des Freizeitparks Center Parcs in Leutkirch ist am Sonntag Chlorgas ausgetreten. Es habe sich um rund 500 Liter gehandelt, teilte die Polizei mit Verweis auf Angaben der Feuerwehr mit. Die Suche nach der Ursache für das Leck im Gastank dauert an.

Polizei und Feuerwehr evakuierten das Bad. dpa Bildfunk Davor Knappmeyer

Kein Chlorgas im Außenbereich

Das Bad wurde am Sonntagabend evakuiert. Die rund 200 Besucherinnen und Besucher blieben unverletzt. Außerdem wurde auch der Einkaufs- und Restaurantbereich des Ferienparks evakuiert. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass kein Chlorgas in den Außenbereich geraten sei, hieß es von der Polizei. Die Badegäste konnten anschließend wieder zurück ins Gebäude, um ihre Sachen zu holen.

Der Keller, in dem der lecke Gastank steht, wurde laut Polizei dekontaminiert und gelüftet. Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass auch Schwefelsäure ausgetreten sei. Dies bestätigte sich aber nicht.